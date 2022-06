“In vacanza senza di lei”. UeD, Matteo Ranieri e Veronica Cardone: le foto parlano chiaro (Di giovedì 16 giugno 2022) Uomini e Donne, Matteo Ranieri e Valeria Cardone: crisi tra la coppia? Secondo qualcuno sì. Non è la prima volta che si parla della coppia ai ferri corti. La scelta era arrivata lo scorso marzo. Un percorso molto difficile il suo segnato da alti e bassi e dall’addio al dating di Martina Viali che proprio quando era sembrato essere in grado di aprire una breccia nel cuore di Matteo Ranieri aveva lasciato il programma. “La vita va avanti e quello a Uomini e Donne è stato un percorso bello, anche se non è andato come volevo”. “Appena uscita dal programma ho provato una cera delusione. Soprattutto perché non sono riuscita neanche a salutare Matteo: sarei ipocrita a non ammettere che ho provato una certa tristezza”, spiegava Martina. Una decisione che aveva spinto Matteo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Uomini e Donne,e Valeria: crisi tra la coppia? Secondo qualcuno sì. Non è la prima volta che si parla della coppia ai ferri corti. La scelta era arrivata lo scorso marzo. Un percorso molto difficile il suo segnato da alti e bassi e dall’addio al dating di Martina Viali che proprio quando era sembrato essere in grado di aprire una breccia nel cuore diaveva lasciato il programma. “La vita va avanti e quello a Uomini e Donne è stato un percorso bello, anche se non è andato come volevo”. “Appena uscita dal programma ho provato una cera delusione. Soprattutto perché non sono riuscita neanche a salutare: sarei ipocrita a non ammettere che ho provato una certa tristezza”, spiegava Martina. Una decisione che aveva spinto...

