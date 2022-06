In Italia 36.573 nuovi casi covid e positività al 18,8% (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - Ancora in salita la curva epidemica in Italia. Sono 36.573 i nuovi casi covid nelle ultime 24 ore, contro i 31.885 precedenti ma soprattutto i 23.042 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 194.676 (ieri 195.439) con il tasso di positività che vola dal 16,4% al 18,8%. I decessi sono 64 (ieri 48). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.617. In risalita le ospedalizzazioni: le terapie intensive sono 3 in piu' (ieri +6) con 20 ingressi giornalieri, e sono in tutto 192, mentre nei reparti ordinari si contano 85 pazienti in più (ieri +19), per un totale di 4.303. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 5.438 contagi, seguita da Lazio (+4.636), Emilia-Romagna ... Leggi su agi (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - Ancora in salita la curva epidemica in. Sono 36.573 inelle ultime 24 ore, contro i 31.885 precedenti ma soprattutto i 23.042 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 194.676 (ieri 195.439) con il tasso diche vola dal 16,4% al 18,8%. I decessi sono 64 (ieri 48). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.617. In risalita le ospedalizzazioni: le terapie intensive sono 3 in piu' (ieri +6) con 20 ingressi giornalieri, e sono in tutto 192, mentre nei reparti ordinari si contano 85 pazienti in più (ieri +19), per un totale di 4.303. La regione con il maggior numero diodierni è la Lombardia con 5.438 contagi, seguita da Lazio (+4.636), Emilia-Romagna ...

