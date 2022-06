In Arabia Saudita vietati i giochi color arcobaleno: “Incoraggiano l’omosessualità” (Di giovedì 16 giugno 2022) In Arabia Saudita le autorità hanno iniziato a sequestrare giocattoli, vestiti e qualsiasi altro oggetto per bambini che abbia i colori dell’arcobaleno, semplicemente perché questa tinta è per il Paese islamico, un chiaro rimando all’omosessualità, che nello Stato è severamente vietata. Ad affermarlo è il ministero del commercio sulla tv di Stato, in un servizio di Al-Ekhbariya, in cui vengono mostrati alcuni funzionari pubblici che sequestrano una serie di articoli dai negozi della capitale Riad: fermagli per capelli, pop-it, t-shirt, cappelli, astucci e articoli di cancelleria. ????? ???????? ???? ????? ??? ????? ????? ????? ?????? ?????? ????? ???? ??????? ???? ?????? ?????? ?????? ???????? ????? ???????? ???????? ??? ??????? ????????. pic.twitter.com/XyeNvYmOvl— ????? ??????? (@MCgovSA) June 14, ... Leggi su diredonna (Di giovedì 16 giugno 2022) Inle autorità hanno iniziato a sequestrare giocattoli, vestiti e qualsiasi altro oggetto per bambini che abbia ii dell’, semplicemente perché questa tinta è per il Paese islamico, un chiaro rimando al, che nello Stato è severamente vietata. Ad affermarlo è il ministero del commercio sulla tv di Stato, in un servizio di Al-Ekhbariya, in cui vengono mostrati alcuni funzionari pubblici che sequestrano una serie di articoli dai negozi della capitale Riad: fermagli per capelli, pop-it, t-shirt, cappelli, astucci e articoli di cancelleria. ????? ???????? ???? ????? ??? ????? ????? ????? ?????? ?????? ????? ???? ??????? ???? ?????? ?????? ?????? ???????? ????? ???????? ???????? ??? ??????? ????????. pic.twitter.com/XyeNvYmOvl— ????? ??????? (@MCgovSA) June 14, ...

