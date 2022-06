Immobile | Lazio e Nazionale | l’attaccante pronto per la nuova stagione

(Di giovedì 16 giugno 2022)dellaha recuperato dall’infortunio al malleolo, ora nel mirino c’è il ritiro di Auronzo di Cadore Ciro, o quasi. La vacanza rigenerativa in Sardegna con famiglia al seguito, genitori inclusi, gli ha permesso di superare completamente l’infrazione al malleolo che l’aveva fermato nelle ultime due giornate di campionato. Come riportato dal Corriere dello Sport, il numero 17 biancoceleste sarà dunqueper il ritiro di Auronzo e andrà alla caccia del quinto titolo di capocannoniere, un traguardo che gli permetterebbe di eguagliare Nordahl. Anche sul frontei dubbi sembrano essersi dissipati:tornerà a disposizione di Mancini da settembre (o da marzo 2023 in caso di nuovi ...

Pubblicità

LALAZIOMIA : Il Tempo | Il derby della solidarietà: all’asta le maglie di Immobile e tanti altri - Oriundo50852211 : @robymancio Pagliaccio ti sei mai chiesto xche immobile segna 25 gol di media in campionato ma con te pochissimo, o… - LALAZIOMIA : CdS | Ciro: Lazio, ‘o sole mio - LazioNews_24 : #Immobile, sì all’#Italia e tanta voglia di #Lazio: Ciro pronto per Auronzo - Noibiancocelest : CALCIOMERCATO LAZIO – Potrebbe arrivare dal Chelsea il vice Immobile -

Corriere dello Sport

Con il consenso di Sarri, larischia, ma ora serve lo sconto dell'Atalanta a 9 milioni e ... nella lista c'era anche Jovane Cabral, che Sarri ha provato a svezzare come vice -nella ...... incidenza sul Tfrad uso abitativo di proprietà aziendale Il godimento di unad ... Roma, () sez. II, 09/05/2019, n.2782 Beneficio accessorio di natura retributiva Nell'ambito di ... Lazio, Immobile e i gol nel 2022: che sfida con Mbappé e Benzema Come riportato dal Corriere della Sera, la Lazio attende di piazzare diversi giocatori: per Vavro si attende la chiusura dell’affare con il Copenaghen, mentre sembra essersi raffreddata la pista che ...RASSEGNA STAMPA - La storia tra Ciro Immobile e la Nazionale, negli ultimi anni complessa e tormentata, non è finita qui. Il capitano della Lazio, nonostante le continue critiche ingiuste e ...