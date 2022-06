Ilaria D’Amico torna in Rai: i dettagli sul suo programma (Di giovedì 16 giugno 2022) Tornerà con un programma di intrattenimento Ilaria D’Amico torna in Rai. Questa volta nessuno spazio allo sport o al calcio, ma un programma di attualità, con la politica che da sempre è un suo grande interesse. A riportare la notizia è stata “La Repubblica” e si attende l’ufficialità con la presentazione dei palinsesti per la prossima stagione che verranno resi noti il 20 giugno. Ilaria D’Amico, chiusa ormai da tempo la parentesi che ha rappresentato una fetta importate della sua carriera con Sky, dovrebbe così tornare in Rai. Circa 20 anni fa era stata protagonista con tre edizioni di “Cominciamo bene -Estate”, insieme a Corrado Tedeschi. Il programma sarà incentrato sull’attualità ma “leggero, irriverente, emozionale, empatico, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Tornerà con undi intrattenimentoin Rai. Questa volta nessuno spazio allo sport o al calcio, ma undi attualità, con la politica che da sempre è un suo grande interesse. A riportare la notizia è stata “La Repubblica” e si attende l’ufficialità con la presentazione dei palinsesti per la prossima stagione che verranno resi noti il 20 giugno., chiusa ormai da tempo la parentesi che ha rappresentato una fetta importate della sua carriera con Sky, dovrebbe cosìre in Rai. Circa 20 anni fa era stata protagonista con tre edizioni di “Cominciamo bene -Estate”, insieme a Corrado Tedeschi. Ilsarà incentrato sull’attualità ma “leggero, irriverente, emozionale, empatico, ...

