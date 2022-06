Ilaria D’Amico, confermato l’arrivo in Rai con “Nuovo”: ecco come sarà. Damilano alla guida de “La torre e il cavallo” e Lucia Annunziata in Ucraina (Di giovedì 16 giugno 2022) “Negli scorsi mesi ho registrato una serie di criticità. Queste da ultimo sono sfociate nel mancato invio della documentazione indispensabile per la presentazione della programmazione del genere Approfondimento nei tempi previsti. La mancanza della documentazione in questione ha causato l’annullamento della presentazione al cda dell’intero palinsesto autunno-inverno”, ha spiegato l’amministratore delegato Carlo Fuortes in Vigilanza Rai rispondendo alla richiesta di informazioni sulla rimozione di Mario Orfeo dalla Direzione Approfondimenti, genere che si occupa di tutti programmi informativi del servizio pubblico. Da qui la sostituzione di Orfeo, tornato al Tg3, con Antonio Di Bella. Il Nuovo direttore ha illustrato al Cda Rai le principali novità della prossima stagione. In primis l’arrivo nel prime time del giovedì ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) “Negli scorsi mesi ho registrato una serie di criticità. Queste da ultimo sono sfociate nel mancato invio della documentazione indispensabile per la presentazione della programmazione del genere Approfondimento nei tempi previsti. La mancanza della documentazione in questione ha causato l’annullamento della presentazione al cda dell’intero palinsesto autunno-inverno”, ha spiegato l’amministratore delegato Carlo Fuortes in Vigilanza Rai rispondendorichiesta di informazioni sulla rimozione di Mario Orfeo dDirezione Approfondimenti, genere che si occupa di tutti programmi informativi del servizio pubblico. Da qui la sostituzione di Orfeo, tornato al Tg3, con Antonio Di Bella. Ildirettore ha illustrato al Cda Rai le principali novità della prossima stagione. In primisnel prime time del giovedì ...

