Il West Ham guadagna terreno all'inseguimento del nazionale marocchino Nayef Aguerd (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-15 23:32:58 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito 101greatgoals: Di Andrea Thompson Pubblicato: 15 giugno 2022 22:32Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2022 23:04 Il West Ham, legato all'Europa Conference League, sta chiudendo un accordo per lo Stade Rennais e il difensore centrale della nazionale marocchina Nayef Aguerd. Secondo quanto riportato da Sam Dean di The Telegraph, gli Hammers sono a breve distanza dall'assicurarsi il 26enne nativo di Kénitra come primo acquisto della finestra estiva mentre David Moyes cerca di portare rinforzi difensivi vitali in vista del 2022-23 Stagione della Premier League. Il West Ham è pronto a rafforzare la difesa con la cattura del difensore centrale del Rennes Nayef Aguerd.

