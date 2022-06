Il voto non esprime più un pensiero politico, ma solo il sacrificio rituale del leader di turno (Di giovedì 16 giugno 2022) L’analfabetizzazione politica dell’Italia trova regolare conferma e rinforzo nel commento dei risultati elettorali e nelle analisi, che i sopracciò della pubblica opinione profondono per spiegare chi ha vinto e chi ha perso e perché. Ora poi che i sondaggi accompagnano e anticipano con relativa precisione gli esiti del voto, quale che sia l’elezione in gioco, è il tono di una siffatta, chiamiamola così, informazione a fare la musica della politica. Il sorpasso di Meloni a Salvini era stato celebrato e spiegato ben prima che trovasse nelle urne un crisma ufficiale. Il crollo del M5S era stato annunciato e politicamente metabolizzato, ben prima che Conte si presentasse davanti ai cronisti per dichiararsene insoddisfatto, ma fiducioso nel futuro. Dacché l’informazione è diventata, per ragioni non del tutto rimediabili, mera comunicazione, la confusione dei ruoli tra chi ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 16 giugno 2022) L’analfabetizzazione politica dell’Italia trova regolare conferma e rinforzo nel commento dei risultati elettorali e nelle analisi, che i sopracciò della pubblica opinione profondono per spiegare chi ha vinto e chi ha perso e perché. Ora poi che i sondaggi accompagnano e anticipano con relativa precisione gli esiti del, quale che sia l’elezione in gioco, è il tono di una siffatta, chiamiamola così, informazione a fare la musica della politica. Il sorpasso di Meloni a Salvini era stato celebrato e spiegato ben prima che trovasse nelle urne un crisma ufficiale. Il crollo del M5S era stato annunciato e politicamente metabolizzato, ben prima che Conte si presentasse davanti ai cronisti per dichiararsene insoddisfatto, ma fiducioso nel futuro. Dacché l’informazione è diventata, per ragioni non del tutto rimediabili, mera comunicazione, la confusione dei ruoli tra chi ...

