Il volo più lungo del mondo, da Sydney a Londra senza scalo in 20 ore: yoga e “aree benessere” a bordo per passare il tempo (Di giovedì 16 giugno 2022) La compagnia australiana Qantas è pronta a far decollare il volo diretto più lungo del mondo, da Sydney a Londra in circa 19\20 ore (a seconda dei venti). E pensare che i primissimi voli Australia-Regno Unito potevano durare anche dodici giorni e facevano sette scali. Il progetto è stato ribattezzato “Sunrise” ed è una grande innovazione non solo nell’ambito tecnico-logistico ma anche in quello della qualità di viaggio. Infatti per combattere il Jet Lag e prevenire le conseguenze più gravi che i voli di lunga durata possono avere per passeggieri e piloti, la compagnia ha deciso di inserire all’interno dell’aereo delle vere e proprie “aree benessere” in cui poter fare attività fisica come yoga o meditazione. Inoltre, per escludere i rischi di insorgenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) La compagnia australiana Qantas è pronta a far decollare ildiretto piùdel, dain circa 19\20 ore (a seconda dei venti). E pensare che i primissimi voli Australia-Regno Unito potevano durare anche dodici giorni e facevano sette scali. Il progetto è stato ribattezzato “Sunrise” ed è una grande innovazione non solo nell’ambito tecnico-logistico ma anche in quello della qualità di viaggio. Infatti per combattere il Jet Lag e prevenire le conseguenze più gravi che i voli di lunga durata possono avere per passeggieri e piloti, la compagnia ha deciso di inserire all’interno dell’aereo delle vere e proprie “” in cui poter fare attività fisica comeo meditazione. Inoltre, per escludere i rischi di insorgenza ...

Pubblicità

SeaWatchItaly : Da tre mesi le autorità libiche ci impediscono di effettuare operazioni di volo sopra la zona di ricerca e soccorso… - KussumiMarici : RT @HoaraBorselli: #Mascherine resteranno obbligatorie sugli autobus ma non sugli aerei. Dei geni!!!! Per fare 10 minuti di percorso si e p… - qubidipi : RT @HoaraBorselli: #Mascherine resteranno obbligatorie sugli autobus ma non sugli aerei. Dei geni!!!! Per fare 10 minuti di percorso si e p… - nucciobliss : RT @HoaraBorselli: #Mascherine resteranno obbligatorie sugli autobus ma non sugli aerei. Dei geni!!!! Per fare 10 minuti di percorso si e p… - virgola09 : RT @HoaraBorselli: #Mascherine resteranno obbligatorie sugli autobus ma non sugli aerei. Dei geni!!!! Per fare 10 minuti di percorso si e p… -

Disabilità, la denuncia di Udicon: "Assistenza assente all'aeroporto di Lamezia" ... che aveva regolarmente prenotato il proprio volo, non ha infatti trovato la necessaria assistenza per l'imbarco ed è stato necessario rinviare la partenza di alcune ore. Per di più, fino al ... Il Regno Unito di Boris Johnson è fuori dall'Europa e dalla storia ... ma il volo è stato fortunatamente bloccato da un intervento della Corte Europea dei diritti dell'uomo. A poco più di una sola settimana dal voto di fiducia che lo ha sì riconfermato leader, ma che ... quotidianodipuglia.it ... che aveva regolarmente prenotato il proprio, non ha infatti trovato la necessaria assistenza per l'imbarco ed è stato necessario rinviare la partenza di alcune ore. Per di, fino al ...... ma ilè stato fortunatamente bloccato da un intervento della Corte Europea dei diritti dell'uomo. A pocodi una sola settimana dal voto di fiducia che lo ha sì riconfermato leader, ma che ... Tempo di partenze: e se il volo viene cancellato