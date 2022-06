Il viaggio degli eroi, Marco Giallini racconta il trionfo azzurro ai Mondiali dell’82 (Di giovedì 16 giugno 2022) Il viaggio degli eroi, nelle sale come evento speciale il trionfo azzurro ai Mondiali dell’82 diretto da Manlio Castagna e narrato dall’attore Marco Giallini Alla Casa Del Cinema si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo film documentario Il viaggio degli eroi, prodotto da One More Pictures con Rai Cinema e Rai Com. È distribuito da Altre Storie e sarà un evento speciale al Cinema il 20, 21 e 22 giugno in oltre 100 sale cinematografiche. Diretto da Manlio Castagna e narrato dall’attore Marco Giallini, è il racconto dell’emozionante trionfo azzurro ai Mondiali di Spagna del ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) Il, nelle sale come evento speciale ilaidiretto da Manlio Castagna e narrato dall’attoreAlla Casa Del Cinema si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del nuovo film documentario Il, prodotto da One More Pictures con Rai Cinema e Rai Com. È distribuito da Altre Storie e sarà un evento speciale al Cinema il 20, 21 e 22 giugno in oltre 100 sale cinematografiche. Diretto da Manlio Castagna e narrato dall’attore, è il racconto dell’emozionanteaidi Spagna del ...

