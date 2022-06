Il tour di Maduro in Medio Oriente, tra dispetti e obiettivi (energetici) (Di giovedì 16 giugno 2022) Escluso dal Summit delle Americhe a Los Angeles, Stati Uniti, il leader del regime venezuelano, Nicolás Maduro, ha deciso di fare le valigie e partire verso il Medio Oriente per allargare le relazioni del suo Paese. Nonostante le differenze culturali e storiche, il socialista è molto vicino ad alcuni leader dei Paesi Mediorientali, che si presentano come un’alternativa di alleanza rispetto a quelle americane influenzare dagli Usa. Da qualche mese, la tentazione di cedere ad accordo con Washington, in mezzo alla crisi energetica per la guerra russa in Ucraina, ha aumentato le tensioni all’interno del chavismo venezuelano. E i vecchi e nuovi alleati in Medio Oriente possono rappresentare una via di uscita. La prima destinazione del viaggio di Maduro è stata la Turchia. ... Leggi su formiche (Di giovedì 16 giugno 2022) Escluso dal Summit delle Americhe a Los Angeles, Stati Uniti, il leader del regime venezuelano, Nicolás, ha deciso di fare le valigie e partire verso ilper allargare le relazioni del suo Paese. Nonostante le differenze culturali e storiche, il socialista è molto vicino ad alcuni leader dei Paesirientali, che si presentano come un’alternativa di alleanza rispetto a quelle americane influenzare dagli Usa. Da qualche mese, la tentazione di cedere ad accordo con Washington, in mezzo alla crisi energetica per la guerra russa in Ucraina, ha aumentato le tensioni all’interno del chavismo venezuelano. E i vecchi e nuovi alleati inpossono rappresentare una via di uscita. La prima destinazione del viaggio diè stata la Turchia. ...

