Il torneo di scacchi che deciderà lo sfidante di Carlsen al Mondiale 2023

(Di giovedì 16 giugno 2022) AGI – Riparte da Madrid la caccia al titolodie al campione in carica, il norvegese Magnus. La Capitale spagnola, dal 16 giugno al 7 luglio, ospita l'attesissimo “dei Candidati”, appuntamento storico che elegge, tra 8 ‘Grandi Maestri', il nuovo contendente al trono di uno dei giochi più antichi e diffusi del pianeta. Ma non è detto che il 31enne nativo di Tonsberg accetti l'ennesimo guanto di sfida dopo un regno ininterrotto di 9 anni e una supremazia, a tratti imbarazzante, nei confronti di ogni aspirante rivale. Dopo l'ultima nettissima vittoria contro il russo Ian Nepomniachtchi, terminata lo scorso dicembre con il punteggio di 7,5 a 3,5,ha paventato la possibilità di abdicare a causa della mancanza di stimoli nell'affrontare avversari incapaci di ...

ilDifforme : Il 16 giugno inizia il Torneo dei Candidati al trono di campione mondiale degli scacchi, un solo posto disponibile… - disinformate_it : 'Storie di scacchi e di scacchiere. Padri che lottano per divorare i figli: il torneo dei Candidati riparte da Caru… - Sport24h_it : La seconda giornata del Torneo dei Candidati 2022 segna il ritorno di Nakamura che batte Radjabov dopo una maratona… - asdtorre : TORNEO SCACCHI SENIOR CLUB: 26 GIUGNO A TOSCOLANO MADERNOVi mancavano i tornei sul lago di Garda? Ne aspettavate un… - HuffPostItalia : Storie di scacchi e di scacchiere. Padri che lottano per divorare i figli: il torneo dei Candidati riparte da Carua… -

La lotta neldei Candidati 2022, dopo due turni, è già serratissima. A punteggio pieno non c'è più nessuno, vista la patta di ieri della coppia di leader Fabiano Caruana - Ian Nepomniachtchi. Nella domenica ...... 80 presenze con la maglia abianchi e rossi e un quarto posto nell'Europeo 2012, torna in Italia. Per lui due apparizioni nel nostro Paese, una da giocatore, nel2013/2014 a Cagliari, ...La lotta nel Torneo dei Candidati 2022, dopo due turni, è già serratissima. A punteggio pieno non c'è più nessuno, vista la patta di ieri della coppia di leader Fabiano Caruana-Ian Nepomniachtchi. Nel ...Due patte ad alto tasso di precisione, un'occasione gettata al vento in una situazione difficile e un'unica vittoria: il Torneo dei Candidati 2022 è già senza giocatori a punteggio pieno. La seconda g ...