Il sound del rock di Bruce Springsteen risuona in Europa: selezionati i 20 migliori artisti del contest "Cover Me" (Di giovedì 16 giugno 2022) Ma nell'attesa che il leggendario cantautore americano faccia il suo ritorno in Italia, il contest "Cover Me" organizzato dal gruppo "NOI & Springsteen" procede a gonfie vele e ora si avvia verso le ultime battute: sono stati selezionati i 20 migliori musicisti partecipanti al contest. Dal 1 luglio al 1 agosto il pubblico potrà votare da casa, attraverso il sito dedicato www.noieSpringsteen.com, le migliori dieci Cover che voleranno dritti verso la finale, prevista per domenica 4 settembre nel suggestivo Parco Sant'Agostino, Bergamo. Le votazioni del pubblico da casa concorreranno, insieme al parere della giuria di qualità presieduta da Claudio Trotta, fondatore della booking agency Barley Arts, alla scelta dei finalisti.

