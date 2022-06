Il Senato dice sì alla riforma Cartabia. La ministra canta vittoria: bocciate le proposte di Lega e FdI (Di giovedì 16 giugno 2022) Via libera alla riforma Cartabia. A una settimana dal referendum sulla giustizia il Senato ha approvato la riforma dell’ordinamento giudiziario e del Csm. Confermando il testo Camera, che è dunque legge. Come previsto, messe a tacere critiche e correttivi. I sì sono stati 173, i no 37, gli astenuti 16. “Solo pochi mesi fa le Camere rispondevano con un lungo applauso all’appello del presidente Matterella che sollecitava l’approvazione di questa riforma“. Oggi nessun applauso. Il Senato approva la riforma Cartabia La ministra canta vittoria e glissa sulle fatiche e le risse interne alla maggioranza. “Un provvedimento preceduto da un lungo lavoro, non semplice. Portato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 giugno 2022) Via libera. A una settimana dal referendum sulla giustizia ilha approvato ladell’ordinamento giudiziario e del Csm. Confermando il testo Camera, che è dunque legge. Come previsto, messe a tacere critiche e correttivi. I sì sono stati 173, i no 37, gli astenuti 16. “Solo pochi mesi fa le Camere rispondevano con un lungo applauso all’appello del presidente Matterella che sollecitava l’approvazione di questa“. Oggi nessun applauso. Ilapprova laLae glissa sulle fatiche e le risse internemaggioranza. “Un provvedimento preceduto da un lungo lavoro, non semplice. Portato ...

