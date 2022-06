Il ruggito della Virtus: Milano battuta, 3 - 2 Olimpia nella serie (Di giovedì 16 giugno 2022) Con la tensione giusta, senza mai crollare nei momenti topici del match: Bologna c'è, vince 84 - 78 e va sotto 2 - 3 nella serie contro Milano garantendosi così gara - 6, sabato sera al Forum. Un ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 giugno 2022) Con la tensione giusta, senza mai crollare nei momenti topici del match: Bologna c'è, vince 84 - 78 e va sotto 2 - 3controgarantendosi così gara - 6, sabato sera al Forum. Un ...

Pubblicità

serkive_7 : Ah..la parte iniziale è il suo ruggito della live,chiedo scusa per la qualità del suono ma non potevo fare meglio di così - _BobRoger15_ : RT @Gazzetta_it: Serie A, il ruggito della Juve può spaventare anche il Milan. Il commento finale al #calciomercato di gennaio https://t.co… - althea_ragano : @maiocchirosanna VI PREGO andate a cercare l'imitazione della mitica Paola Minaccioni su rai radio 2 (il ruggito de… - mirellamartin13 : @Marco_dreams La nigna de Espagna,sotto superficiale regia storico-teatrale, invece del primitivo tradizionale cost… - MMoromartin : RT @CanYamanAslan: Nel mondo la paura più grande che affligge l’essere umano è la paura dell’opinione altrui. Nel momento in cui non avrai… -