Il “Rinascimento” di Beyonce | il nuovo album in arrivo e le foto in anteprima su Vogue

L'ultimo suo album in studio, Lemonade, risale al 2016. Ma oggi si parla solo di lei, perché le piattaforme di streaming musicale, Spotify e Tidal, hanno annunciato il suo ritorno discografico. Dopo sei anni di stop, Beyonce torna infatti con Renaissance, fuori il 29 luglio 2022. Allora è proprio per questo che la star appare sulla copertina del July Issue di British Vogue, immortalata da Rafael Pavarotti in tutto il suo splendore. Vi raccomandiamo... Lady Gaga potrebbe essere la nuova Harley Quinn in Joker 2 Moglie del rapper Jay-Z , con cui ha avuto tre bambini (Blue Ivy nata nel 2012 e i gemelli Rumi e Sir Carter, nati nel 2017 ) Beyonce nel suo ultimo disco raccontava il dolore e la sofferenza dovuti ai tradimenti del marito, da cui tuttavia non si è ...

