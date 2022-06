Il ricatto di Gazprom | via il gas all' Italia Cingolani | Per ora nessuna criticità

Pubblicità

AnnaMaritati : @repubblica Ma ricatto del gas cosa? Le sanzioni contro la Russia impediscono a Siemens di consegnare una turbina e… - mvdonato : RT @luciodigaetano: Eni rende noto che Gazprom ha tagliato le forniture all'Italia del 15%. Questo dimostra, ancora una volta, che Putin r… - eespulsi22 : RT @2021Reinvictus: #Gazprom Si ricordi, il canceroso #Putin, che quella del gas è un'arma a doppio taglio. Vale per noi, ma soprattutto pe… - liberismorisor1 : RT @luciodigaetano: Eni rende noto che Gazprom ha tagliato le forniture all'Italia del 15%. Questo dimostra, ancora una volta, che Putin r… - simemi84_simone : RT @luciodigaetano: Eni rende noto che Gazprom ha tagliato le forniture all'Italia del 15%. Questo dimostra, ancora una volta, che Putin r… -

...Germania, ora sotto il controllo tedesco. Italia Putin chiude ancora i rubinetti del gas: ... Nonostante von der Leyen ribadisca con frequenza che l'Ue non si piegherà aldel gas, le ...La decisone dimostra la volontà dei russi di esercitare pressioni sull'Ue con l'obiettivo ...l'Ue e non c'è dubbio che Valdimir Putin continuerà ad usare gas e petrolio come armi di. ...Prima la Germania e ieri l’Italia. La società russa Gazprom in mattinata ha comunicato all’Eni di aver ridotto del 15% le forniture di gas anche al nostro Paese… Leggi ...Lo temevamo dal 24 febbraio, giorno dell’invasione dell’Ucraina. Ora è successo: la Russia ha tagliato il gas anche all’Italia. Il 15%, una percentuale che possiamo ...