Il prezzo del gas vola alle stelle dopo lo stop russo: timori per l'inverno al gelo (Di giovedì 16 giugno 2022) La Russia taglia le forniture a Germania e Italia e il prezzo del gas vola alle stelle. Amsterdam - listino di riferimento per l'Europa - registra un rialzo del 18% a 142 euro Mwh. Negli ultimi tre giorni è cresciuto di quasi il 70%. Ad alimentare il rialzo contribuiscono anche le voci della possibile chiusura del Nord Stream 1, che rappresenta la via principale attraverso cui il metano russo arriva in Europa. Nonostante il taglio delle forniture, l'amministratore delegato dell'Eni Descalzi, assicura che non ci saranno problemi di approvvigionamento per l'Italia. Al momento «non si riscontrano criticità». Questi stop, annunciati come temporanei, potrebbero avere conseguenze per il prossimo inverno. Ma dalla Commissione Ue arrivano rassicurazioni: «Al momento - dicono a ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) La Russia taglia le forniture a Germania e Italia e ildel gas. Amsterdam - listino di riferimento per l'Europa - registra un rialzo del 18% a 142 euro Mwh. Negli ultimi tre giorni è cresciuto di quasi il 70%. Ad alimentare il rialzo contribuiscono anche le voci della possibile chiusura del Nord Stream 1, che rappresenta la via principale attraverso cui il metanoarriva in Europa. Nonostante il taglio delle forniture, l'amministratore delegato dell'Eni Descalzi, assicura che non ci saranno problemi di approvvigionamento per l'Italia. Al momento «non si riscontrano criticità». Questi, annunciati come temporanei, potrebbero avere conseguenze per il prossimo. Ma dalla Commissione Ue arrivano rassicurazioni: «Al momento - dicono a ...

