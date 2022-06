Il pm ha disposto il fermo per il figlio della donna accoltellata a Napoli (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - Nel corso della notte il pm di turno ha disposto il fermo del ragazzo di 17 anni che ieri sera a Napoli ha ucciso con diverse coltellate la madre 61enne nella loro abitazione di via Rampe di San Giovanni Maggiore, nel centro storico della città. Il ragazzo deve rispondere di omicidio volontario. Dopo una lite con la madre, ha preso un coltello e l'ha colpita diverse volte. In casa erano soli. Poi, con le mani insanguinate, si è affacciato al balcone di casa chiedendo aiuto perchè 'mamma si sta suicidando'. Dal vicolo, i residenti hanno chiamato la polizia. Il diciassettenne aveva chiuso a chiave la porta di casa e c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco, che sono entrati dalla finestra per aprire alle forze dell'ordine. A terra il corpo della donna. Poco ... Leggi su agi (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - Nel corsonotte il pm di turno haildel ragazzo di 17 anni che ieri sera aha ucciso con diverse coltellate la madre 61enne nella loro abitazione di via Rampe di San Giovanni Maggiore, nel centro storicocittà. Il ragazzo deve rispondere di omicidio volontario. Dopo una lite con la madre, ha preso un coltello e l'ha colpita diverse volte. In casa erano soli. Poi, con le mani insanguinate, si è affacciato al balcone di casa chiedendo aiuto perchè 'mamma si sta suicidando'. Dal vicolo, i residenti hanno chiamato la polizia. Il diciassettenne aveva chiuso a chiave la porta di casa e c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco, che sono entrati dalla finestra per aprire alle forze dell'ordine. A terra il corpo. Poco ...

