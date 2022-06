Il Pensiero di Santa Teresa di Lisieux per oggi 16 Giugno 2022 – Video

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 16 giugno 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo scelto per, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Sono convinta che le medicine siano inutili per guarirmi”.del Bambino Gesù, che durante la tua esistenza terrena hai amato Dio sopra ogni cosa e ti sei offerta vittima al suo L'articolo proviene da La Luce di Maria.