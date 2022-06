Il Partito Democratico osserva lo scontro nel M5s E Letta rievoca “l’Ulivo del ’96”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 16 giugno 2022) Lodentro M5s non viene commentato ufficialmente dal Pd e tantomeno da Articolo 1, il refrain è quello della "non ingerenza" negli affari interni di un altro, per giunta più o meno alleato. In casa Dem tutti scelgono il low profile, solo Andrea Marcucci dice apertamente quello che pensano in tanti: "Con il M5s di cui parla il ministro Di Maio - europeista, atlantista e solidamente ancorato al governo Draghi - fare subito un'alleanza". Enricosi tiene a distanza siderale dalle polemiche, limitandosi a richiamare come modello di alleanza quello dell'"Ulivo di Prodi del '96", cioè l'Ulivo che vinse le elezioni grazie anche ad un accodo di desistenza con Rifondazione comunista. Uno schema che potrebbe tornare utile per limitare i danni nei collegi uninominali, dove il centrodestra unito finirebbe per fare l'en plein o ...