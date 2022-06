Il Napoli segue l’esempio del Milan: i nuovi acquisti sono tutti più giovani di chi va via (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Napoli vuole seguire l’esempio del Milan, non solo in termini di riduzione degli ingaggi ma anche nella direzione di abbassare l’età media della squadra. Il Corriere del Mezzogiorno fa notare che tutte le operazioni di mercato vanno in questa direzione. “C’è una certezza, il Napoli vuole abbassare l’età media. Nell’ultima stagione era abbastanza alta, la quarta del campionato (27,6) dietro ad Inter, Lazio e Sampdoria. Il Milan campione d’Italia aveva un’età media riguardo ai giocatori schierati per partita nettamente più bassa (25.8), la quartultima del campionato insieme al Venezia”. “Il Milan è un riferimento per De Laurentiis sia per il monte ingaggi (il quarto della serie A) che per l’età media”. Il caso di Mertens è quello più significativo: la separazione dal ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilvuole seguiredel, non solo in termini di riduzione degli ingaggi ma anche nella direzione di abbassare l’età media della squadra. Il Corriere del Mezzogiorno fa notare che tutte le operazioni di mercato vanno in questa direzione. “C’è una certezza, ilvuole abbassare l’età media. Nell’ultima stagione era abbastanza alta, la quarta del campionato (27,6) dietro ad Inter, Lazio e Sampdoria. Ilcampione d’Italia aveva un’età media riguardo ai giocatori schierati per partita nettamente più bassa (25.8), la quartultima del campionato insieme al Venezia”. “Ilè un riferimento per De Laurentiis sia per il monte ingaggi (il quarto della serie A) che per l’età media”. Il caso di Mertens è quello più significativo: la separazione dal ...

