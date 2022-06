Il Muro Del Canto | nel nuovo album “Maestrale” continua l’evoluzione stilistica della band

(Di giovedì 16 giugno 2022) ILDEL: è il giorno delcapitolina, “” pubblicato per Fiorirari/distr. Believe. A quattro anni da “L’amore mio non more”, che ha consacrato Ildelcomedi culto nel panoramamusica indipendente nazionale, il gruppo pubblica il quinto disco in studio. Undici brani, anticipati nei mesi scorsi dai singoli “Controvento” e “Cometa”, seguiti dal terzo estratto “La LuceLuna”, in cui Ildella sua evoluzionee comunicativa mantenendo evidenti i propri tratti distintivi. Introduce, più che in passato, elementi di ...

Pubblicità

LegaSalvini : MENO 3! “Per rompere il muro di silenzio sui #ReferendumGiustizia, abbiamo deciso di mettere in atto un'iniziativa… - reportrai3 : ??Dopo la caduta del muro di Berlino c'è stata una svendita del patrimonio pubblico russo e pochi grandi imprenditor… - SarebbeSusanna : @el_loco80 Potrei sbagliare ma dovrebbe essere Corso Italia all’imbocco del muro torto - ciroizzo3 : RT @POKI33847251: Da una fenditura del muro a secco la lucertola si sporge sul nuovo giorno. Appena sopra l'orizzonte il sole ascolta il re… - antonellacirce1 : @VitClaudio @Rosalba_Falzone L’orgoglione e’ colui che nonostante le evidenze , nega e ad oltranza si ostina ad an… -

Indiscreto

In Russia, un cittadino su sei ha scelto di affidarsi a una VPN per aggirare la censura di Mosca e accedere a fonti di informazioni ...... mentre la prossima è ideale per gli amantivintage. Un bel baule , magari antico, sostituisce ... Si potrebbe ad esempio appoggiare a terra o appendere aluna vecchia cassetta di legno dopo ... Il Muro del Calcio 2022-23 In calendario il concerto di Nick Cave & The Bad Seeds, un grande omaggio ai Pink Floyd con la mostra Hipgnosis Studio: Pink Floyd and Beyond, l’incontro con Aubrey Powell, l’installazione visiva trid ...In Russia, un cittadino su sei ha scelto di affidarsi a una VPN per aggirare la censura di Mosca e accedere a fonti di informazioni estere.