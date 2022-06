Il mio consiglio a Giorgia Meloni | Andrea Scanzi sconvolge Lilli Gruber | mai visto a Otto e Mezzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 giugno 2022) Facile dare della "fascista" a. Banale, scontato. Per criticare la leader di Fratelli d'Italia con fantasia serve un guizzo da istrione. E così, a, si affida ad, attore prestato al giornalismo politico. La penna del Fatto quotidiano, per sua fortuna, parla dopo la filosofa Rosi Braidotti, in grado di paragonare un comizio della«a quelli di Putin, Dugin e Kirill. Propaganda assassina». Proprio così: assassina. Logico che qualsiasi cosa esca dalla bocca disubito dopo, suoni inevitabilmente più intelligente. «Darle della fascista? Non funziona. Se tutti dicono che quello lì è il lupo nero, poi molti votano il lupo nero». Una lezione che la ...