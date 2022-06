' Il Marsiglia di Sampaoli pensa a Sanchez | ma c' è l' ostacolo ingaggio'

(Di giovedì 16 giugno 2022) L' Inter ha "apparecchiato la tavola" per due acquisti top in attacco, in grado di dare un volto completamente diverso alla prima linea di Simone Inzaghi. Il ritorno di Romelu Lukaku e l'arrivo di ...

L' Inter ha "apparecchiato la tavola" per due acquisti top in attacco, in grado di dare un volto completamente diverso alla prima linea di Simone Inzaghi. Il ritorno di Romelu Lukaku e l'arrivo di ...Nelle ultime ore nella corsa all'olandese si è inerito anche ilche lo avrebbe ... Secondo La Provence,avrebbe approvato l'affondo sull'olandese. La Roma chiede sui 12 milioni di ...Secondo 'Tnt Sports' il tecnico argentino dell'OM; che ha allenato l'attaccante nella nazionale cilena, vorrebbe il giocatore in vista dell ritorno dell'Olympique in Champions League ...Inter, ecco la pretendente di Alexis Sanchez Secondo TNT Sports, Jorge Sampaoli, allenatore dell’ Olimpique Marsiglia, ha chiesto al presidente del club Pablo Longoria di prendere Alexis Sanchez.