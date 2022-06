Il Manchester United è pronto per la settima partenza estiva mentre il Nottingham Forest si avvicina a Dean Henderson (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-16 13:57:02 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il Manchester United è già pronto per la sua settima partenza estiva, con il portiere di seconda scelta Dean Henderson che si avvicina a un trasferimento in prestito al neopromosso Nottingham Forest in un accordo che dovrebbe includere un’opzione di acquisto alla fine del suo tempo al Terreno cittadino. I Red Devils hanno già visto la loro rosa decimata dall’abbandono dei giocatori a fine contratto, con Nemanja Matic, Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata ed Edinson Cavani che sono partiti a parametro zero quest’estate. Inoltre, il portiere di terza scelta Lee Grant ha annunciato ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-16 13:57:02 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Ilè giàper la sua, con il portiere di seconda sceltache sia un trasferimento in prestito al neopromossoin un accordo che dovrebbe includere un’opzione di acquisto alla fine del suo tempo al Terreno cittadino. I Red Devils hanno già visto la loro rosa decimata dall’abbandono dei giocatori a fine contratto, con Nemanja Matic, Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata ed Edinson Cavani che sono partiti a parametro zero quest’estate. Inoltre, il portiere di terza scelta Lee Grant ha annunciato ...

