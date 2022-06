Il M5s e l’alleanza con Mastella: a Somma Vesuviana rieleggono insieme il sindaco. Ai comizi Di Maio e Lonardo sul palco insieme (Di giovedì 16 giugno 2022) Pare che i prodromi risalgano a Benevento, quando i pentastellati appoggiarono Clemente Mastella nel ballottaggio contro il candidato Pd. Ufficiosamente. A Somma Vesuviana (Napoli) l’ufficioso è diventato ufficiale: M5s e Mastella insieme, alleati. Con tanto di benedizione della senatrice Sandra Lonardo Mastella, sul palco per un’iniziativa elettorale insieme al ministro Luigi Di Maio: “Sono contenta di stare qui con lui, perché quando si è con persone perbene non esistono le cose ibride e noi non precludiamo il dialogo con nessuno”, riferisce la versione on line del Mattino. Quanta acqua è passata sotto i ponti. Non stiamo qui a ricordare cosa pensasse ai suoi albori il MoVimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Pare che i prodromi risalgano a Benevento, quando i pentastellati appoggiarono Clementenel ballottaggio contro il candidato Pd. Ufficiosamente. A(Napoli) l’ufficioso è diventato ufficiale: M5s e, alleati. Con tanto di benedizione della senatrice Sandra, sulper un’iniziativa elettoraleal ministro Luigi Di: “Sono contenta di stare qui con lui, perché quando si è con persone perbene non esistono le cose ibride e noi non precludiamo il dialogo con nessuno”, riferisce la versione on line del Mattino. Quanta acqua è passata sotto i ponti. Non stiamo qui a ricordare cosa pensasse ai suoi albori il MoVimento ...

