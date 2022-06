Il Liverpool si avvicina a Calvin Ramsay mentre il percorso di costruzione della squadra rimane

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-16 18:55:07 Breaking news: Il secondo classificatoPremier League, il, è vicino ad assicurarsi un accordo per l’adolescente di Aberdeen. Il nazionale giovanile scozzese è stato una luce brillante al Pittodrie Stadium in questa stagione, con il 18enne diplomato all’accademia giovanile e locale che ha giocato trentatré volte per i Dons nel 2021-22, e ora sembra destinato a fare il suo mestiere ad Anfield prossima stagione. Ilsborserà 4 milioni di sterline iniziali per portare la stella dell’U21 ad Anfield con ulteriori 2,5 milioni di sterline in add-on possibili secondo Dominic King del Daily Mail. Ilha fatto una svolta nella ricerca diRamsey; è stato concordato un accordo da 4 milioni di sterline, ...