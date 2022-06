(Di giovedì 16 giugno 2022) Ilha comunicato l’esonero all’allenatore Jocelyn. Per ladel tecnico franceseun ex

Pubblicità

PianetaMilan : Il @losclive esonera #Gourvennec: per la successione spunta un ex #Roma -

Pianeta Milan

- Colonia CALCIO - LIGUE 1 17:00 St Etienne - Brest 21:00- Lens CALCIO - EREDIVISIE 18:45 Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam BASKET - LEGA BASKET SERIE A 11:00 Sassari - Venezia 16:00 Milano - ...- Colonia CALCIO - LIGUE 1 17:00 St Etienne - Brest 21:00- Lens CALCIO - EREDIVISIE 18:45 Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam BASKET - LEGA BASKET SERIE A 11:00 Sassari - Venezia 16:00 Milano - ... Il Lille esonera Gourvennec: per la successione spunta un ex Roma Secondo quanto riferisce L’Equipe, il Lille ha comunicato l’esonero all’allenatore Jocelyn Gourvennec. Arrivato l’estate scorsa, ha concluso il campionato al decimo posto e il favorito per la sua succ ...Il tecnico bianconero pizzicato nel Principato insieme al neo responsabile dell'area tecnica dei francesi Luis Campos: in discussione la sua permanenza a Torino