Il governo francese: «La polizia ha sbagliato per un pregiudizio sui tifosi del Liverpool colpevoli a Hillsborough» (Di giovedì 16 giugno 2022) I tifosi del Liverpool hanno rischiato di fare la fine che fecero a Hillsborough a causa proprio del pregiudizio storico che li ha segnati in seguito a quella tragedia: le autorità francesi avrebbero schierato la polizia antisommossa per la finale di Champions League a Parigi, per un’associazione errata del disastro del 1989 con il teppismo dei tifosi. Un cortocircuito paradossale evidenziato da un rapporto ufficiale prodotto per il primo ministro francese Élisabeth Borne. Il rapporto di 30 pagine di Michel Cadot, delegato del ministero dello sport per i principali eventi sportivi, sembra confermare le ipotesi più cupe di molti tifosi del Liverpool: fa riferimento a Hillsborough in una sezione sulle informative di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 giugno 2022) Idelhanno rischiato di fare la fine che fecero aa causa proprio delstorico che li ha segnati in seguito a quella tragedia: le autorità francesi avrebbero schierato laantisommossa per la finale di Champions League a Parigi, per un’associazione errata del disastro del 1989 con il teppismo dei. Un cortocircuito paradossale evidenziato da un rapporto ufficiale prodotto per il primo ministroÉlisabeth Borne. Il rapporto di 30 pagine di Michel Cadot, delegato del ministero dello sport per i principali eventi sportivi, sembra confermare le ipotesi più cupe di moltidel: fa riferimento ain una sezione sulle informative di ...

Pubblicità

napolista : Il governo francese: «La polizia ha sbagliato per un pregiudizio sui tifosi del Liverpool colpevoli a Hillsborough»… - Panna975 : RT @GastronomikaLk: Il governo francese ha scelto una soluzione originale per provare a risolvere il problema della carenza di personale es… - GianniVezzani1 : RT @IlPrimatoN: Secondo il Daily Mail il governo francese avrebbe tentato di insabbiare tutto in vista delle legislative - GiovanniDiRenz7 : RT @IlPrimatoN: Secondo il Daily Mail il governo francese avrebbe tentato di insabbiare tutto in vista delle legislative - DiplomaziaTW : RT @IlPrimatoN: Secondo il Daily Mail il governo francese avrebbe tentato di insabbiare tutto in vista delle legislative -