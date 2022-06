Il Fine vita arriva in Italia. È morto “Mario”, il primo caso di suicidio assistito del Paese (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Fine vita arriva in Italia. È morto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino a ora conosciuto come “Mario”. È il primo Italiano ad aver chiesto e ottenuto l’accesso al suicidio medicalmente assistito, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sul caso Cappato-Antoniani. La vera identità di “Mario” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico è morto nella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi. La procedura di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilin. Èquesta mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino a ora conosciuto come “”. È ilno ad aver chiesto e ottenuto l’accesso almedicalmente, reso legale dalla sentenza della Corte costituzionale 242/2019 sulCappato-Antoniani. La vera identità di “” viene rivelata dopo la sua morte, come da lui deciso. Federico ènella sua abitazione dopo essersi auto somministrato il farmaco letale attraverso un macchinario apposito, costato circa 5mila euro, interamente a suo carico, e per il quale l’Associazione Luca Coscioni aveva lanciato una raccolta fondi. La procedura di ...

