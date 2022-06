Il Chelsea è pronto a rivaleggiare con il Manchester United per un difensore da 21 milioni di sterline (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-15 23:50:26 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Chelsea è pronto a rivaleggiare con il Manchester United per l’acquisto del difensore dell’Inter Denzel Dumfries questa estate, secondo quanto riferito dall’Italia. Entrambi i club hanno bisogno di un terzino destro, con i Blues che cercano copertura per Reece James mentre i Red Devils cercano un’opzione di prima scelta, e sembra che entrambi gli occhi siano stati attratti dall’olandese. Dumfries è a San Siro solo da una stagione, quando un impressionante Euro2020 li ha convinti a portarlo al club in sostituzione di Achraf Hakimi. Tuttavia, il suo titolo ha continuato a crescere costantemente, con il 26enne che ha ottenuto 5 gol e 5 assist in 33 partite di Serie A nella sua prima stagione. Denzel ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-15 23:50:26 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Ilcon ilper l’acquisto deldell’Inter Denzel Dumfries questa estate, secondo quanto riferito dall’Italia. Entrambi i club hanno bisogno di un terzino destro, con i Blues che cercano copertura per Reece James mentre i Red Devils cercano un’opzione di prima scelta, e sembra che entrambi gli occhi siano stati attratti dall’olandese. Dumfries è a San Siro solo da una stagione, quando un impressionante Euro2020 li ha convinti a portarlo al club in sostituzione di Achraf Hakimi. Tuttavia, il suo titolo ha continuato a crescere costantemente, con il 26enne che ha ottenuto 5 gol e 5 assist in 33 partite di Serie A nella sua prima stagione. Denzel ...

