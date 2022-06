Il Cardinale Zuppi cambierà in meglio la Chiesa dal Vangelo alla finezza politica L' analisi di Andrea Pasini

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 giugno 2022) «Laparla a tutti». Con queste parole ilMatteo Maria, arcivescovo di Bologna, ha assunto il ruolo di presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il, tra le grandi opere compiute nella sua vita, è stato mediatore in Mozambico nel processo che portò la pace dopo oltre 17 anni di sanguinosa guerra civile. Non solo, Matteoè stato per anni parroco di una delle più complicate periferie romane, Torre Angela. Una figura forte che avrà un profondo impatto non soltanto sugli equilibri attorno al Sacro Soglio, ma anche nella nostra società. Papa Bergoglio,vigilia della sua nomina, aveva chiesto un cambiamento per la presidenza della CEI e così è stato. Un cambiamento che comprenderemo appieno negli anni a venire. E con questo non voglio ...