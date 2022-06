Il bacio tra Putin e Zelensky, i manifesti per le strade di Torino: «Così è tramontata anche la pace europea» (Di giovedì 16 giugno 2022) Il “Banksy torinese” Andrea Villa colpisce ancora con un bacio fra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin. A intitolare l’immagine la scritta #prideandlove. Il noto street artist ha affisso nelle ultime ore la sua nuova opera in corso San Maurizio e in viale Primo Maggio a Torino. «Per creare questo manifesto mi sono ispirato al bacio della East Side Gallery di Berlino», spiega. «È stato realizzato dall’artista Dmitri Vrubel nel 1990 e raffigura Leonid Il’i? Brežnev e Erich Honecker, nel 1979 rispettivamente segretario generale dell’Urss e presidente della Ddr, nell’atto di scambiarsi un bacio fraterno sulle labbra per salutarsi in una cerimonia ufficiale». Un’immagine ripresa da Villa con i due protagonisti della guerra in atto in Ucraina. ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) Il “Banksy torinese” Andrea Villa colpisce ancora con unfra il presidente ucraino Volodymyre il presidente russo Vladimir. A intitolare l’immagine la scritta #prideandlove. Il noto street artist ha affisso nelle ultime ore la sua nuova opera in corso San Maurizio e in viale Primo Maggio a. «Per creare questo manifesto mi sono ispirato aldella East Side Gallery di Berlino», spiega. «È stato realizzato dall’artista Dmitri Vrubel nel 1990 e raffigura Leonid Il’i? Brežnev e Erich Honecker, nel 1979 rispettivamente segretario generale dell’Urss e presidente della Ddr, nell’atto di scambiarsi unfraterno sulle labbra per salutarsi in una cerimonia ufficiale». Un’immagine ripresa da Villa con i due protagonisti della guerra in atto in Ucraina. ...

