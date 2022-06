Ibrahimovic e il Milan avanti insieme per un altro anno: le cifre del nuovo contratto (Di giovedì 16 giugno 2022) Se Zlatan Ibrahimovic, pochi giorni dopo la conquista dello scudetto, ha deciso di operarsi al ginocchio per la ricostruzione del legamento crociato, il motivo è solo uno: vuole continuare a giocare... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 16 giugno 2022) Se Zlatan, pochi giorni dopo la conquista dello scudetto, ha deciso di operarsi al ginocchio per la ricostruzione del legamento crociato, il motivo è solo uno: vuole continuare a giocare...

