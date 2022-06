I saluti romani durante la festa in un bar per l’elezione del nuovo sindaco di Tolmezzo | VIDEO (Di giovedì 16 giugno 2022) Un gruppetto di persone si è radunato in un bar del centro di Tolmezzo, in provincia di Udine, per celebrare i festeggiamenti per l’elezione del nuovo sindaco. Roberto Vicentini, infatti, ha vinto al primo turno con i voti ottenuti dalla sua lista civica e con il sostegno di altre due liste targate Lega e Fratelli d’Italia. E proprio durante l’ebbrezza della festa, alcuni sostenitori del nuovo primo cittadino hanno intonato – riuscendo anche a sbagliare le parole – l’Inno di Mameli. Il tutto condito da quelle “nostalgiche” braccia tese a mo’ di saluto romano fascista. Saluto fascista durante l’inno di Mameli per festeggiare la vittoria del nuovo sindaco di Tolmezzo Roberto Vicentini, appoggiato dalle ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Un gruppetto di persone si è radunato in un bar del centro di, in provincia di Udine, per celebrare i festeggiamenti perdel. Roberto Vicentini, infatti, ha vinto al primo turno con i voti ottenuti dalla sua lista civica e con il sostegno di altre due liste targate Lega e Fratelli d’Italia. E propriol’ebbrezza della, alcuni sostenitori delprimo cittadino hanno intonato – riuscendo anche a sbagliare le parole – l’Inno di Mameli. Il tutto condito da quelle “nostalgiche” braccia tese a mo’ di saluto romano fascista. Saluto fascistal’inno di Mameli per festeggiare la vittoria deldiRoberto Vicentini, appoggiato dalle ...

Pubblicità

neXtquotidiano : I saluti romani durante la festa in un bar per l’elezione del nuovo sindaco di #Tolmezzo | VIDEO - emilzapa : @claudio301065 @Kateti55 Una Meloni che, quando le si dice che spesso si vedono dei saluti romani e si sentono slog… - LusianiPiero : @EgidiuG @fucimin @GiorgiaMeloni A me piace fomentare l’odio? Non sono io che non sono in grado di condannare i sal… - roadman_ : @Sfrato @matteopinci Ma loro sono garantisti.... Ecco come ti spieghi che mettono le foto di quelli con i saluti ro… - LusianiPiero : @EgidiuG @fucimin @GiorgiaMeloni e quelli che insultano i gay per strada” ... è chiaro che cosa pensa! Quando scriv… -