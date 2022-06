I bambini alla finale di Champions: «Pensavo di morire». «Ho perso sei denti». «La polizia se ne fregava» (Di giovedì 16 giugno 2022) I bambini che hanno rischiato di morire fuori allo Stade de France, a Parigi, una sera di maggio del 2022, hanno 9-10-11 anni. Parlano, ancora, di elicotteri che cadono, bombe, attacchi di Putin, gente coi martelli. Non della finale di Champions. Non di una partita. The Athletic ha raccolto un po’ di “piccole” testimonianze dell’orrore. Un film che chi era a casa non ha visto. In Italia nemmeno dopo. S’è rischiata una strage. E leggere i resoconti dei bambini fa davvero impressione. Carlos ha 9 anni. “Pensavo davvero che sarei morto. Pensavo fosse una specie di bomba. Avevo paura perché non riuscivo a respirare correttamente. Ero spaventato perché non avevo mai visto problemi del genere. Ho chiesto a mio padre: ‘Chi ci sta facendo questo?” e ??lui ha detto che era la ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 giugno 2022) Iche hanno rischiato difuori allo Stade de France, a Parigi, una sera di maggio del 2022, hanno 9-10-11 anni. Parlano, ancora, di elicotteri che cadono, bombe, attacchi di Putin, gente coi martelli. Non delladi. Non di una partita. The Athletic ha raccolto un po’ di “piccole” testimonianze dell’orrore. Un film che chi era a casa non ha visto. In Italia nemmeno dopo. S’è rischiata una strage. E leggere i resoconti deifa davvero impressione. Carlos ha 9 anni. “davvero che sarei morto.fosse una specie di bomba. Avevo paura perché non riuscivo a respirare correttamente. Ero spaventato perché non avevo mai visto problemi del genere. Ho chiesto a mio padre: ‘Chi ci sta facendo questo?” e ??lui ha detto che era la ...

Pubblicità

RaiNews : Negli #Usa il gruppo di esperti di #Fda ha dato parere positivo alla somministrazione di #Moderna e #Pfizer dai 6 m… - Agenzia_Ansa : Matthew McConaughey alla Casa Bianca per chiedere una stretta sulle armi. L'attore è nato a Uvalde, cittadina teatr… - sportface2016 : Consumatori #Lazio, esposto alla Procura dei minorenni: 'In una scuola materna festeggiata la vittoria della #Roma… - napolista : I bambini alla finale di Champions: «Pensavo di morire». «Ho perso sei denti». «La polizia se ne fregava» Su The A… - Civetta46262114 : RT @AnsaPuglia: Biblioteca 'De Gemmis' Bari apre sala lettura per bambini. Questa mattina taglio del nastro alla presenza sindaco Decaro #A… -