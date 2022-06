Honda Civic Type R - Ultimi test al Nürburgring | la nuova serie sarà la più potente di sempre - VIDEO

(Di giovedì 16 giugno 2022) Con uno stringato tweet, laha confermato il debutto nel corso dell'estate delladellaR. Due righe, corredate da unche mostra la vettura alle prese con glicollaudi al, che servono a tenere alta l'attenzione sul futuro di una delle ultime hot hatch rimaste sul mercato. A maggior ragione dal momento che la Casa la annuncia come laR piùdi. Il messaggio è sottinteso è che lagenerazione alzerà ulteriormente l'asticella delle prestazioni rispetto all'attuale, che monta un 2.0 litri da 320 cavalli: di quanto non è dato sapere, così come ancora non sappiamo se la prossimaR cederà all'elettrificazione, ...

LA HONDA È PRESENTE AL MIMO 2022 - La Honda è presente al MIMO 2022 con i modelli più recenti della sua gamma, ultimo dei quali la è la nuova Civic, proposta in Italia esclusivamente in versione ibrida. Un'auto che, rispetto alla precedente generazione si distingue per uno stile più pulito ed elegante. Settimane milanesi intense per la nuova Honda Civic, la berlina best-seller della Casa giapponese che è arrivata all'11° generazione. Per celebrare il debutto europeo, la nuova Honda Civic e:HEV ha dominato la scena del Social Garden di Vanity Fair durante la Milano Design Week. Prodotta per la prima volta nel 1972 come "auto ...