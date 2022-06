Guida assistita e autonoma - Tesla, Waymo e gli altri: dagli Usa il primo rapporto sugli incidenti di Case e tech company (Di giovedì 16 giugno 2022) La Nhtsa, l'agenzia americana per la sicurezza dei trasporti, ha pubblicato per la prima volta due report sugli incidenti dei veicoli dotati di sistemi di assistenza alla Guida avanzati (livello 2 e 3 della classifica Sae) o di Guida autonoma (dal 4 al 5, di fatto solo implementata sui prototipi). Nel primo caso, sono i veicoli Tesla a essere stati coinvolti nel maggior numero di sinistri: gli episodi che riguardano la Casa di Elon Musk sono 273, il 70% circa dei 392 segnalati a partire dal mese di giugno dell'anno scorso. Nel secondo caso, invece, il "primato" spetta alla Waymo. Ricordiamo le vetture di serie attualmente commercializzate sono dotate di sistemi di livello 2, mentre il 3 è una dotazione recentissima, da poco autorizzata in alcuni Paesi ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 16 giugno 2022) La Nhtsa, l'agenzia americana per la sicurezza dei trasporti, ha pubblicato per la prima volta due reportdei veicoli dotati di sistemi di assistenza allaavanzati (livello 2 e 3 della classifica Sae) o di(dal 4 al 5, di fatto solo implementata sui prototipi). Nelcaso, sono i veicolia essere stati coinvolti nel maggior numero di sinistri: gli episodi che riguardano la Casa di Elon Musk sono 273, il 70% circa dei 392 segnalati a partire dal mese di giugno dell'anno scorso. Nel secondo caso, invece, il "primato" spetta alla. Ricordiamo le vetture di serie attualmente commercializzate sono dotate di sistemi di livello 2, mentre il 3 è una dotazione recentissima, da poco autorizzata in alcuni Paesi ...

