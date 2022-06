Guerra Ucraina diretta. Draghi a Irpin: «Il mondo è dalla vostra parte». Macron: questi massacri sono crimini di guerra. Zelensky, «il presidente ucraino parteciperà al G7» (Di giovedì 16 giugno 2022) guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 16 giugno, 113° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz hanno viaggiato in treno... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 16 giugno 2022)in, le notizie inoggi 16 giugno, 113° giorno dall'invasione volutaRussia di Putin. Mario, Emmanuele Olaf Scholz hanno viaggiato in treno...

Pubblicità

Pontifex_it : Non dimentichiamo il popolo martoriato dell’Ucraina in guerra. Non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una… - GiovaQuez : Ma quelli come Celestini che oggi citano a memoria le parole di Papa Francesco sulla guerra in Ucraina come fonte a… - mannocchia : Onorata e felice di ricevere il Premio Flaiano per il Giornalismo insieme a @StefaniaBattis4. Condivido la gioia c… - ChiodiDonatella : RT @ChiodiDonatella: Non riusciamo a fermare un #incendio in una #discarica della #Capitale ma abbiamo la presunzione di fermare la #guerra… - massimo_avv : RT @Potemkin959: Forse sta per partire l'attacco cinese a Taiwan Xi Jinping dichiara legittima la guerra dei russi in Ucraina In cambio i… -