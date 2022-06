Guerra Russia-Ucraina: scomparso un terzo combattente americano, diffusa la foto degli altri due prigionieri (Di giovedì 16 giugno 2022) Dalla fabbrica di Severodonetsk «impossibile evacuare civili». Il Cremlino: «Contatti con Ue non più prioritari» Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 16 giugno 2022) Dalla fabbrica di Severodonetsk «impossibile evacuare civili». Il Cremlino: «Contatti con Ue non più prioritari»

Pubblicità

ladyonorato : La guerra che l’UE, d’accordo col governo italiano ha voluto dichiarare alla Russia costerà oltre 50 miliardi al no… - elenabonetti : La posizione del Governo sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, è una posizione di ferma condanna, gli… - UKRinIT : 1537- il numero delle società che hanno ridotto o sospeso le loro attività in russia. 1087- ridotto le loro attivi… - l_dirauso : #OmnibusLa7 #agorarai con #UE compatta,la #Russia non potrà prevalere.Adesso a #Putin non basta che #Ucraina non en… - Monygatt65 : @Agenzia_Ansa Mondo chi può faccia terminate questo massacro ! Russia ti auguro il peggio rimasta al tempo dello za… -