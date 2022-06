GTWC Europe | riprende da Zandvoort lo spettacolo della Sprint Cup Audi cerca la rivincita su Mercedes

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo una spettacolare 1000km del Paul Ricard tutto è pronto per un nuovo appuntamento in quel diper quanto riguarda il Fanatec GT World ChallengePowered by AWS. La battaglia è assicurata nel tracciato olandese che accoglierà il terzo attodel 2022.sono le favorite d’obbligo in un tracciato in cui la qualifica sarà oltremodo importante. Superare, come noto, non è semplice nonostante le importanti modiiche che sono state apportate per poter accogliere nuovamente la F1. Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89) guidano conla graduatoria generale dopo le interessanti competizioni di Brands Hatch (Gran Bretagna) e Magny-Cours (Francia). Il russo e lo svizzero dovranno fronteggiare per l’ennesima volta i campioni in carica ...