lifestyleblogit : Gruppo Cap inaugura sede a impatto zero - - lifestyleblogit : Gruppo Cap, Fontana e Sala danno il benvenuto all’arca dell'azienda - - LocalPage3 : Gruppo Cap, Fontana e Sala danno il benvenuto all’arca dell'azienda - LocalPage3 : Gruppo Cap inaugura sede a impatto zero - LaNotifica : Un’arca per Milano, Gruppo CAP vara la sua nuova sede a emissioni zero -

Una grande arca ispirata a Mondrian prende il varo a Milano. Si tratta dell'edificio a emissioni zero realizzato per diventare la nuova sede di, l'azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano . Una struttura concepita integralmente secondo i criteri dell'architettura sostenibile e ...Segno meno anche per il FTSE Italia Mid( - 1,97%) e per il FTSE Italia Star ( - 2,13%). Lo ... In forte contrazione anche le vendite di Stellantis a maggio 2022: lo scorso mese il...Milano, 16 giu. (Adnkronos) – Gruppo Cap, l’azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha inaugurato la sua nuova sede in via Rimini, nel capoluogo ...Milano, 16 giu. (Adnkronos) – Le istituzioni lombarde e milanesi accolgono la nuova sede di Gruppo Cap inaugurata in via Rimini a Milano. A pochi passi dalla fermata metropolitana Romolo, l’Arca di ...