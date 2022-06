Gruppo Cap: Fontana e Sala danno il benvenuto all'arca dell'azienda (Di giovedì 16 giugno 2022) Milano, 16 giu. (Adnkronos) - Le istituzioni lombarde e milanesi accolgono la nuova sede di Gruppo Cap inaugurata in via Rimini a Milano. A pochi passi dalla fermata metropolitana Romolo, l'arca di Gruppo Cap è un ambizioso progetto architettonico progettato da Claudio Lucchin e Architetti Associati che vuole dare un importante contributo alla riqualificazione di un'area periferica della città prevalentemente residenziale ma già punteggiata dalla presenza di spazi significativi come l'Università Iulm, Naba e Superstudio Maxi, e importanti aziende come Italgas, Ntt, Aon. “La nuova sede di Cap è un eccellente esempio di edificio green, nato da un progetto di rigenerazione urbana, basato sui principi di sostenibilità energetica, ambientale ed economica, commenta Attilio Fontana. Un progetto che rientra ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Milano, 16 giu. (Adnkronos) - Le istituzioni lombarde e milanesi accolgono la nuova sede diCap inaugurata in via Rimini a Milano. A pochi passi dalla fermata metropolitana Romolo, l'diCap è un ambizioso progetto architettonico progettato da Claudio Lucchin e Architetti Associati che vuole dare un importante contributo alla riqualificazione di un'area perifericaa città prevalentemente residenziale ma già punteggiata dalla presenza di spazi significativi come l'Università Iulm, Naba e Superstudio Maxi, e importanti aziende come Italgas, Ntt, Aon. “La nuova sede di Cap è un eccellente esempio di edificio green, nato da un progetto di rigenerazione urbana, basato sui principi di sostenibilità energetica, ambientale ed economica, commenta Attilio. Un progetto che rientra ...

