Graziani | “Zaniolo? Ancora oggi non sappiamo se è carne o pesce”

Pubblicità

TuttoASRoma24 : Zaniolo, parla Graziani: “Bisogna capire se puntare su di lui o no” ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - milansette : Graziani su Zaniolo: 'La Roma deve capire se investire su di lui o venderlo' #acmilan #rossoneri - ACMilanAddict1 : Graziani su Zaniolo: 'La Roma deve capire se investire su di lui o venderlo' #ACMilan #SempreMilan #Rossoneri | Mil… - sportli26181512 : Graziani su Zaniolo: 'La Roma deve capire se investire su di lui o venderlo': Il Campione del Mondo ed ex calciator… - MarziaLoreti : #Graziani Scommetto che se Zaniolo andasse a una squadra del nord,diventerebbe un fenomeno,alla Roma non è ne carne… -

In merito all'undici azzurro l'ex bomber ha spiegato: Poi, sulla Juve e la possibilità di vedere Dybala accasarsi all'Inter ,rivela: Infine, sulla Roma e il rebus attorno a... Francesco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) PROBABILI FORMAZIONI TORINO ROMA/ Diretta ...giocatori da monitorare sono Mkhitaryan per una lesione al flessore della coscia destra ea ...Adblocker rilevato! Per cortesia leggi questo messaggio. Il sistema ha rilevato che stai usando AdBlock Plus un altro sistema adblocking. Noi non usiamo popup, flash, audio in autoplay o altri tipi di ...Il Campione del Mondo ed ex calciatore della Roma Ciccio Graziani ha parlato della situazione Nicolò Zaniolo, obiettivo del mercato rossonero, ai microfoni di TMW nella ...