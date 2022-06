Grassani | “Qualcuno interessato al Napoli o al Bari? Lo escludo | lo avrei saputo' '

(Di giovedì 16 giugno 2022): ''De Laurentiis è fortemente determinato a far valere un principio che secondo noi è sacrosanto: il divieto ad avere due club...'' A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Mattia, avvocato dele del. Queste le sue parole: “Per arrivare al CONI non si poteva non passare per la Corte Federale d’Appello. Il presidente è fortemente determinato a far valere un principio che secondo noi è sacrosanto: il divieto ad avere due club ci deve essere soltanto quando le squadre militano nella stessa serie. -afferma- Infatti non crea danno che ilsia in Serie B ed ilin Serie A. Che succede se ilsale in Serie A? Non contestiamo il principio che due proprietà ...

