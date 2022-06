Gran Turismo diventa un film nel 2023: la conferma giunge da Sony (Di giovedì 16 giugno 2022) Ebbene sì: il film su Gran Turismo si farà, e uscirà nel 2023, basandosi su una storia vera. Il franchise nato su PlayStation 1 è pronto al “Grande salto” e a conquistare il Grande schermo. Gran Turismo: arriva il primo film del franchise – 16622 www.computermagazine.itGran Turismo, il videogioco di corse automobilistiche per antonomasia, nato sull’originale PlayStation, è pronto a conquistare anche il Grande schermo. Il film, basato sulle gesta a quattro ruote del brand, si farà, ed uscirà prima di quanto ci si aspettava, ovvero nel 2023. Precisamente l’11 agosto del prossimo anno le sale cinematografiche daranno il benvenuto al primo ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Ebbene sì: ilsusi farà, e uscirà nel, basandosi su una storia vera. Il franchise nato su PlayStation 1 è pronto al “de salto” e a conquistare ilde schermo.: arriva il primodel franchise – 16622 www.computermagazine.it, il videogioco di corse automobilistiche per antonomasia, nato sull’originale PlayStation, è pronto a conquistare anche ilde schermo. Il, basato sulle gesta a quattro ruote del brand, si farà, ed uscirà prima di quanto ci si aspettava, ovvero nel. Precisamente l’11 agosto del prossimo anno le sale cinematografiche daranno il benvenuto al primo ...

Pubblicità

milan_oltrepo : @thePrsident Mi prenderete in giro ma Gran Turismo 7, perché sono uno stra appassionato della saga, e quando ci ho… - Alessio_Amoruso : #Porsche Vision Gran Turismo, la #supercar che unisce reale e virtuale - Matioski : Alle 14:00, nel Matioski Show, assieme a Grazia Sambruna, parleremo di: - Squid Game diventa un reality con un prem… - rowlyilrowletto : @Ale_GattoMatto Gli hai indottrinati per bene anche su Gran Turismo voglio sperare - snakiejakie : RT @923SLT: 1: BeamNG 2: Automation 3: Assetto Corsa 4: Gran Turismo (the entire series) 5: Auto Modellista -