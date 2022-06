GP Germania 2022, Miller: “Addio Ducati? Bagnaia e lo staff mi mancheranno” (Di giovedì 16 giugno 2022) “Futuro? Sono molto felice del mio accordo con KTM, sono molto soddisfatto perché l’opportunità è davvero grande. Credo sia positivo anche per cambiare un po’ ambiente, sono in Ducati da tanti anni e l’esperienza è stata eccezionale. Sono grato di quello che mi hanno insegnato, anche se ho avuto alti e bassi. Ora ho sposato un progetto con tanta dignità, con gente che ha voglia di vincere”. Lo ha detto Jack Miller, pilota della Ducati, nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Germania di MotoGP. Sull’Addio alla Ducati: “Bagnaia e tutto lo staff mi mancheranno, ma ci sono ancora tante gare in questa stagione e tante cose da fare insieme. Prima dell’annuncio ho provato a spiegare a tutti cosa stava succedendo. Devo ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) “Futuro? Sono molto felice del mio accordo con KTM, sono molto soddisfatto perché l’opportunità è davvero grande. Credo sia positivo anche per cambiare un po’ ambiente, sono inda tanti anni e l’esperienza è stata eccezionale. Sono grato di quello che mi hanno insegnato, anche se ho avuto alti e bassi. Ora ho sposato un progetto con tanta dignità, con gente che ha voglia di vincere”. Lo ha detto Jack, pilota della, nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio didi MotoGP. Sull’alla: “e tutto lomi, ma ci sono ancora tante gare in questa stagione e tante cose da fare insieme. Prima dell’annuncio ho provato a spiegare a tutti cosa stava succedendo. Devo ...

