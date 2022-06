golf US Open, al via tra le polemiche - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di giovedì 16 giugno 2022) Phil Mickelson L'assenza di Tiger Woods, la presenza dei ribelli del PGA Tour e nuovi volti della Superlega araba (a partire da Phil Mickelson). Quindi i top player, da Scottie Scheffler a Jon Rahm - ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Phil Mickelson L'assenza di Tiger Woods, la presenza dei ribelli del PGA Tour e nuovi volti della Superlega araba (a partire da Phil Mickelson). Quindi i top player, da Scottie Scheffler a Jon Rahm - ...

Pubblicità

FederGolf : ?? Rivivi le emozioni del Ladies Italian Open presented by Regione Piemonte con lo speciale @SkySport ?????? Tante l… - ansacalciosport : Golf: US Open al via, è sempre scontro su Superlega araba. Assente Woods, c'è Mickelson. Per l'Italia, Molinari e M… - Uaranger : RT @FederGolf: ?? US Open ??? dal 16 al 19 giugno ? The Country Club, Massachusetts ???? Nella 122esima edizione dello US Open, terzo Major m… - muttinis : RT @FederGolf: ?? Non perdere il terzo Major del 2022 ??? Lo U.S. OPEN , con ???? Francesco #Molinari e Guido #Migliozzi tra i protagonisti, l… - muttinis : RT @FederGolf: ?? Open d’Italia Disabili-Sanofi 'Il #golf è lo sport più bello del mondo, insieme' Riviviamo i due giorni di gara al Royal… -