Gli insulti del «tribunale dei social» alle Martina Patti sbagliate (Di giovedì 16 giugno 2022) Il nome Martina Patti è molto diffuso. Basta fare una piccola ricerca sui principali social network per trovarne decine. Per questo motivo è del tutto inutile andare a scrollare continuamente Facebook o Instagram per cercare il profilo della madre che ha confessato l’omicidio della piccola Elena, per il semplice gusto di insultarla o di rivolgerle minacce. Anche perché è altamente probabile – com’è capitato – che l’insulto possa arrivare a persone omonime di Martina Patti, che in queste ore stanno trovando nei propri DM messaggi di sconosciuti che dicono loro cose terribili. LEGGI ANCHE > No, Luciano Vangone non riceverà tutti i soldi del bonus Cura Italia Omonime di Martina Patti, il solito boomerismo sui social network #chilhavisto Nel frattempo ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 16 giugno 2022) Il nomeè molto diffuso. Basta fare una piccola ricerca sui principalinetwork per trovarne decine. Per questo motivo è del tutto inutile andare a scrollare continuamente Facebook o Instagram per cercare il profilo della madre che ha confessato l’omicidio della piccola Elena, per il semplice gusto di insultarla o di rivolgerle minacce. Anche perché è altamente probabile – com’è capitato – che l’insulto possa arrivare a persone omonime di, che in queste ore stanno trovando nei propri DM messaggi di sconosciuti che dicono loro cose terribili. LEGGI ANCHE > No, Luciano Vangone non riceverà tutti i soldi del bonus Cura Italia Omonime di, il solito boomerismo suinetwork #chilhavisto Nel frattempo ...

Pubblicità

fanpage : I #NoVax esistono ancora e si fanno sentire in piazza: alla manifestazione di Padova sono accorsi da tutta Italia,… - RobertoBurioni : Spesso, di fronte a minacce e insulti, mi invitate a querelare. Ma non mettete in conto gli esposti all’ordine (cen… - raffaellapaita : Gli insulti rivolti a Matteo #Bassetti e l’aggressione subita, addirittura con il lancio di un cocktail, mentre tra… - giornalettismo : Un giorno, quando i social network non saranno più così pervasivi, forse ci ricorderemo di tutti gli omonimi insult… - RobertoMarsadri : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni gli insulti avranno l’effetto contrario a quello voluto… dopo Berlusconi non hanno imparato niente -